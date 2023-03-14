Стало известно о продлении зерновой сделки

Зерновая сделка не предусматривает специальных механизмов продления, она продолжит действие после 18 марта, если кто-либо из участников не выступит против.

«Если у сторон не будет возражений, сделка продолжит действовать после 18 марта», — сообщил ТАСС источник, знакомый с деталями переговоров вокруг соглашения.

По его словам, в таком случае сделка продолжит действовать полностью в том же виде, как в настоящее время, без каких-либо изменений и дополнений. Он добавил, что с этой точки зрения не имеет значения, насколько продлевается сделка — на 60 или на 120 дней.

«Если сделка будет продлена на 60 дней, то она продолжит действовать после 18 марта, а через 60 дней одна из сторон может поднять вопрос о ее прекращении», — сказал источник.

В Стамбуле 22 июля прошлого года был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Один из них утвердил механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Еще одна часть договоренностей касается доступа на мировые рынки российского продовольствия

Российские власти неоднократно указывали на то, что вторая часть фактически не выполняется. В ноябре прошлого года зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок ее действия истекает 18 марта.