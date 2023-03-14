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Ученые СФУ разработали средство от тромбов из древесных отходов

Источник:
Sibnet.ru
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Пробирка
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые Сибирского федерального университета разработали средство от тромбов из древесных отходов, они изготовили из них тонкие пленки для лекарств и имплантат, сообщает пресс-служба вуза.

В лесопереработке из древесины извлекают только целлюлозу, остальное превращается в отходы. Но в древесине есть еще два природных полимера: лигнин и гемицеллюлозы. Последние относятся к полисахаридам и могут стать перспективной составляющей для дальнейшего использования в промышленности.

Гемицеллюлозы обладают свойствами сорбентов, антиоксидантов и полностью биоразлагаемы. При этом у них достаточно подвижная структура, что дает возможность придавать веществу различные полезные свойства.

«Мы разработали технологию модификации этого полимера сульфатными группами. Так он приобретает свойства антикоагулянта — вещества, препятствующего тромбообразованию. Наши производные могут формировать тонкие пленки, оптимальные для покрытия носителей лекарств и имплантов», — сказал доцент кафедры органической и аналитической химии Института цветных металлов и материаловедения СФУ Юрий Маляр.

Специалист пояснил, что при длительном соприкосновении с внутренними тканями медицинские импланты создают риск тромбообразования. Тромб может препятствовать току крови или даже привести к закупорке сосуда. Поэтому транспортировщики лекарств и интегрируемые в организм элементы обрабатывают антикоагулянтами.

Ученые подтвердили эффективность антикоагулянтов из древесных полисахаридов при экспериментах в пробирке. Специалисты запланировали исследование на лабораторных мышах.

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Наука #Наука #Красноярск
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