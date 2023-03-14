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Сборная Франции по борьбе оказалась полностью составлена из чеченцев

Источник:
Sibnet.ru
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Молодежная сборная Франции по вольной борьбе оказалась полностью составлена из этнических чеченцев.

Список спортсменов опубликован на официальном сайте Федерации борьбы Франции. В команду вошли Адам Бибулатов (весовая категория до 61 килограмма), Хамзат Арсамерзуев (65 килограммов), Мухаммад-Амин Сангариев (70 килограммов), Магомед Делиев (74 килограммов), Рахим Магамадов (86 килограммов) и Адлан Висханов (92 килограмма).

Фото: © Федерация борьбы Франции

Самый титулованный борец в составе — Арсамерзуев, который уже брал серебро на молодежном Евро прошлого года, становился вторым на молодежном ЧМ и седьмым — среди взрослых. Магамадов становился чемпионом Европы среди юниоров, а Висханов на том же турнире взял бронзовые медали.

«Эти люди там состоялись, никто из них никогда не выступал за сборную Россию. Французы ведь по гейпарадам ходят, а чеченцы будут за них заниматься мужским делом», — прокомментировал «Матч ТВ» президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Сборная России не примет участия в турнире из-за отстранения со стороны международной федерации.

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