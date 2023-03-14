Кто перепел песню «Угонщица» Ирины Аллегровой

Песня «Угонщица» Ирины Алегровой в этом году отмечает 30-летие. Композиция была записана в 1993 году на стихи Ларисы Рубальской и музыку Виктора Чайки. За последнее 10-летие хит обрел новую жизнь благодаря множеству каверов.

Изначально Чайка и Рубальская написали «Угонщицу» для другой известной певицы. Но она отказалась, посчитав, что это произведение можно исполнять только «в кабаках». Ирина Аллегрова, взявшая песню, позднее сказала в адрес коллеги по сцене, что та просто не знала, как правильно исполнить «Угонщицу»

В 2015 году в музыкальном шоу «Главная сцена» с песней «Угонщица» выступила никому еще тогда неизвестная Людмила Чеботина (сейчас Люся Чеботина). 18-летняя девушка сделала хит Аллегровой очень романтичным.

«Я впервые услышала песню "Угонщица" в чужом исполнении, которое не сделало из нее пошлятину. Я безумно тебе за это благодарна», — сказала сидевшая в жюри проекта Аллегрова певице.

В конце 2022 году - начале 2023, когда мода на каверы стала каким-то безумием, вышло сразу две перепевки «Угонщицы». Одна из них на счету Юлианны Карауловой. Выпускница «Фабрики звезд» сделала композицию более дерзкой.

А дуэт Мичелз и Элона Миллер, наоборот, исполнили хит Аллегровой очень спокойно и медленно. Про этот кавер негативно высказалась певица Лолита в эфире канала «Муз-ТВ». Она считает, что начинающие музыканты пошли по легкому пути и взяли громкий хит, чтобы прославиться.

Также песню «Угонщица» Ирины Аллегровой исполняла Слава на юбилейном концерте Ларисы Рубальской, группа «Аленушки» в шоу «Поем на кухне всей страной», Ксана Сергиенко в четвертом сезоне проекта «Три аккорда».