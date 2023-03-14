Кто перепел песню «Угонщица» Ирины Аллегровой

Песня «Угонщица» Ирины Алегровой в этом году отмечает
30-летие. Композиция была записана в 1993 году на стихи Ларисы Рубальской и музыку
Виктора Чайки. За последнее 10-летие хит обрел новую жизнь благодаря множеству
каверов.
Изначально Чайка и Рубальская написали «Угонщицу» для другой
известной певицы. Но она отказалась, посчитав, что это произведение можно
исполнять только «в кабаках». Ирина Аллегрова, взявшая песню, позднее сказала в
адрес коллеги по сцене, что та просто не знала, как правильно исполнить «Угонщицу»
В 2015 году в музыкальном шоу «Главная сцена» с песней «Угонщица»
выступила никому еще тогда неизвестная Людмила Чеботина (сейчас Люся Чеботина).
18-летняя девушка сделала хит Аллегровой очень романтичным.
«Я впервые услышала песню "Угонщица" в чужом исполнении, которое не сделало из нее пошлятину. Я безумно тебе за это благодарна», — сказала сидевшая в жюри проекта Аллегрова певице.
В конце 2022 году - начале 2023, когда мода на каверы стала каким-то безумием,
вышло сразу две перепевки «Угонщицы». Одна из них на счету Юлианны Карауловой.
Выпускница «Фабрики звезд» сделала композицию более дерзкой.
А дуэт Мичелз и Элона Миллер, наоборот, исполнили хит
Аллегровой очень спокойно и медленно. Про этот кавер негативно высказалась
певица Лолита в эфире канала «Муз-ТВ». Она считает, что начинающие музыканты пошли
по легкому пути и взяли громкий хит, чтобы прославиться.
Также песню «Угонщица» Ирины Аллегровой исполняла Слава на юбилейном концерте Ларисы Рубальской, группа «Аленушки» в шоу «Поем на кухне всей страной», Ксана Сергиенко в четвертом сезоне проекта «Три аккорда».