Куба стала принимать карты платежной системы «Мир»

Несколько банков Гаваны начали прием карт платежной системы «Мир», но в магазинах и ресторанах республики ими еще расплатиться нельзя

На табло банкоматов отображается эмблема российской платежной системы, возможно снятие наличных денежных средств с карт российских банков. Средства выдаются в кубинских песо. Приблизительный курс обмена рублей на кубинские песо при снятии наличных в банкомате — 1 к 1,5 соответственно без учета комиссии за операцию, сообщили ТАСС в местных банках.

На настоящий момент картой «Мир» все еще невозможно расплатиться в ресторанах и магазинах. После настройки необходимого оборудования такая возможность появится. Кубинские власти до настоящего времени не делали заявлений о начале работы платежной системы «Мир» на острове.

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда сообщил, что в координации с партнерами из РФ власти острова работают над облегчением использования карт российских банков, в частности, над внедрением использования карт платежной системы «Мир».

Власти острова ожидают, что внедрение платежной системы в республике позволит привлечь большее число туристов из РФ, сделав условия оплаты для них более удобными в условиях санкций против российских банков. В 2022 году Кубу посетили более 54 тысяч путешественников из России, годом ранее — более 146 тысяч.