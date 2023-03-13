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Байден выступил с экстренным обращением к народу США

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
Фото: © The White House

Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к народу США, выступление было посвящено проблемам в американской банковской системе.

Из трансляции на YouTube-канале Белого дома следует, что Байден призвал граждан сохранять спокойствие на фоне недавнего краха системообразующих банков Silicon Valley Bank и Signature Bank.

По его словам, «американский народ и американский бизнес могут быть уверены в том, что их банковские счета останутся в целости и сохранности». Байден также гарантировал, что все вкладчики смогут получить свои депозиты в полном объеме.

Байден также сообщил, что власти вводят антикризисные меры. Они включают гарантирование вкладов в обоих рухнувших банках, создание нового механизма для предоставления банкам доступа к чрезвычайным фондам и упрощение для банков возможности брать кредиты.

Одновременно Байден заявил о необходимости «привлечь к полной ответственности тех, кто виновен в создавшейся ситуации» и усилить надзор за системными банками для предотвращения повтора подобной ситуации в будущем.

Обанкротившийся Silicon Valley Bank являтся 16-м по величине банком США. Банк оказался вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank, при этом 87% вкладов в кредитной организации не были застрахованы.

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