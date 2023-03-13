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Воздержание от мастурбации оказалось опасным

Источник:
Sexualities
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Секс-шоп (Дон Жуан)
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Осознанное воздержание от мастурбации повышает риск развития депрессии и совершения самоубийства, выяснили британские психологи.

Исследователи изучали, как на людей влияет регулярное взаимодействие с сообществами, которые настаивают на воздержании от мастурбации, ссылаясь на якобы вредные последствия самоудовлетворения.

Оказалось, что для мужчин следование рекомендациям таких сообществ приводит к усилению депрессивных настроений, беспокойству, проблемам с эрекцией, повышенной частоте мыслей о самоубийстве.

Ученые отмечают, что если человек обеспокоен чрезмерным просмотром порнографии или частой мастурбацией, ему не стоит вступать в сообщества воздержания. Куда полезнее будет сосредоточиться на депрессии или тревоге, которые обычно лежат в основе таких проблем.

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Наука #Наука
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