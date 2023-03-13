Воздержание от мастурбации оказалось опасным

Осознанное воздержание от мастурбации повышает риск развития депрессии и совершения самоубийства, выяснили британские психологи.

Исследователи изучали, как на людей влияет регулярное взаимодействие с сообществами, которые настаивают на воздержании от мастурбации, ссылаясь на якобы вредные последствия самоудовлетворения.

Оказалось, что для мужчин следование рекомендациям таких сообществ приводит к усилению депрессивных настроений, беспокойству, проблемам с эрекцией, повышенной частоте мыслей о самоубийстве.

Ученые отмечают, что если человек обеспокоен чрезмерным просмотром порнографии или частой мастурбацией, ему не стоит вступать в сообщества воздержания. Куда полезнее будет сосредоточиться на депрессии или тревоге, которые обычно лежат в основе таких проблем.