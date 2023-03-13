Российские военные получили модульный пистолет Лебедева

Концерн «Калашников» начал поставки военным модульного пистолета Лебедева, оружие уже проходит испытания, сообщает пресс-служба компании.

Президент компании Алан Лушников уточнил, что модульный пистолет Лебедева станет одним из главных экспонатов на выставке «Экспотехностраж», которая пройдет с 15 по 17 марта в Санкт-Петербурге.

«В этом году мы начали его производство и осуществляем первые контрактные поставки. В настоящее время партия данных изделий передана заказчику и проходит войсковые испытания», — отметил Лушников.

В экспозиции концерна на выставке также будут представлены автоматы Калашникова «сотой» и «двухсотой» серий, 9-мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, 7,62-мм снайперская винтовка Чукавина СВЧ, решения в области динамической защиты.

Модульный пистолет Лебедева предназначен для применения боеприпасов 9x19 миллиметров, в том числе патронов повышенной мощности 7Н21. Он оснащен планками для крепления фонарей и лазерных целеуказателей, магазином с индикацией количества патронов, сменными накладками на рукоятку.