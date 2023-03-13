НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные получили модульный пистолет Лебедева

Источник:
Sibnet.ru
455 1
модульный пистолет Лебедева
модульный пистолет Лебедева
Фото: © концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» начал поставки военным модульного пистолета Лебедева, оружие уже проходит испытания, сообщает пресс-служба компании.

Президент компании Алан Лушников уточнил, что модульный пистолет Лебедева станет одним из главных экспонатов на выставке «Экспотехностраж», которая пройдет с 15 по 17 марта в Санкт-Петербурге.

«В этом году мы начали его производство и осуществляем первые контрактные поставки. В настоящее время партия данных изделий передана заказчику и проходит войсковые испытания», — отметил Лушников.

В экспозиции концерна на выставке также будут представлены автоматы Калашникова «сотой» и «двухсотой» серий, 9-мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, 7,62-мм снайперская винтовка Чукавина СВЧ, решения в области динамической защиты.

Модульный пистолет Лебедева предназначен для применения боеприпасов 9x19 миллиметров, в том числе патронов повышенной мощности 7Н21. Он оснащен планками для крепления фонарей и лазерных целеуказателей, магазином с индикацией количества патронов, сменными накладками на рукоятку.

Еще по теме
Запад расстроили возможности российских ракет «Кинжал»
Кулеба разуверился в быстрой поставке истребителей на Украину
Украина впервые использовала американскую «умную бомбу»
США признали, что у России крупнейший в мире ядерный потенциал
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Минобороны успокоило испугавшихся «второй волны» мобилизации
Байден выступил с экстренным обращением к народу США
Тамара Глоба предрекла россиянам грандиозные перемены
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Бойцы «Вагнера» захватили выгодные позиции в Артемовске
38
Американский разведчик назвал сроки поражения Украины
34
Украина впервые использовала американскую «умную бомбу»
31
Си Цзиньпин заявил о великом возрождении китайской нации
30
Киев назвал сроки начала контрнаступления