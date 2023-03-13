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Кадыров пообещал Путину «победный конец» СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров обсудили на встрече в Кремле участие региона в специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы государства.

Кадыров отметил, что бойцы из Чечни успешно несут свою службу в зоне СВО. «Мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО», — заверил он.

В свою очередь Путин поблагодарил чеченских военнослужащих за такую службу. «Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое», — сказал президент.

«Спасибо вам еще раз за все, что вы делаете для Чеченской Республики и всей Российской Федерации. Мы не подведем вас, Владимир Владимирович», — подытожил Кадыров.

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