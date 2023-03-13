Трамп предрек США Великую депрессию

США по вине нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена стоят на пороге новой Великой депрессии, заявил бывший американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
«У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. Как доказательство — банки уже начали банкротиться», — написал Трамп, комментируя экстремально быстрое банкротство одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank.
Трамп предположил, что Байден станет Гербертом Гувером современности — он был президентом США с 1929 по 1933 год, когда американская экономика столкнулась с самыми серьезными в своей истории трудностями.
Байден ранее анонсировал свое выступление о защите американской банковской системы. При этом власти США подчеркнули, что нынешняя ситуация отличается от финансового кризиса 2008 года, когда правительство спасало многие банки, чтобы защитить экономику страны.
pepelmetalПрекрати пропускать приёмы таблеток!
slavayninСпорить нет с тобою мочи,мы короче едим в сочи
slavayninкрасить траву скрепная традиция.
Asd10Схрон копай. Может и выжевешь...)))