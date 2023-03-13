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Трамп предрек США Великую депрессию

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: © The White House

США по вине нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена стоят на пороге новой Великой депрессии, заявил бывший американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. Как доказательство — банки уже начали банкротиться», — написал Трамп, комментируя экстремально быстрое банкротство одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank.

Трамп предположил, что Байден станет Гербертом Гувером современности — он был президентом США с 1929 по 1933 год, когда американская экономика столкнулась с самыми серьезными в своей истории трудностями.

Байден ранее анонсировал свое выступление о защите американской банковской системы. При этом власти США подчеркнули, что нынешняя ситуация отличается от финансового кризиса 2008 года, когда правительство спасало многие банки, чтобы защитить экономику страны.

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Топ комментариев

pepelmetal

Прекрати пропускать приёмы таблеток!

slavaynin

Спорить нет с тобою мочи,мы короче едим в сочи

slavaynin

красить траву скрепная традиция.

Asd10

Схрон копай. Может и выжевешь...)))