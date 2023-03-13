Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не планирует завершать карьеру в национальной сборной, несмотря на то, что его не вызвали на сборы перед товарищескими матчами с Ираном и Ираком.

«Конечно, нет. Думаю, что еще могу пригодиться. В сборной должны играть сильнейшие», — заявил Дзюба «Матч ТВ».

Он отметил, что спокойно отнесся к невызову в сборную, но назвал странными формулировки: «мол, старше 30, а там три человека по 35».

Главный тренер сборной Валерий Карпин на прошлой неделе огласил расширенный список команды на мартовский сбор. Дзюбы в нем не было, но были трое игроков старше 30 лет: Антон Шунин, Сослан Джанаев, Сергей Песьяков.

В последний раз Дзюба играл за национальную команду при Станиславе Черчесове на чемпионате Европы в 2021 году.