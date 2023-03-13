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Китайские инженеры создали экзоскелет для туристов

Источник:
Sibnet.ru
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Китайский стартап Hypershell представил экзоскелет для экстремального туризма Hypershell Omega. Устройство легкое, удобное и способно компенсировать до 30 килограмм нагрузки.

Благодаря системе активных и пассивных шарниров, Hypershell Omega перераспределяет нагрузку со спины на ноги, что позволяет ощущать меньший вес от переносимого груза. Одного заряда устройства хватит приблизительно на 25 километров пути.

Система отслеживает положение тела в пространстве и компенсирует нагрузку не только в наклоне вперед, но и в бок. Это позволяет даже сохранять баланс на сложных участках пути. Есть девять режимов использования, включающих бег, пеший ход, подъем в гору и езду на велосипеде.

Старт продаж Hypershell Omega запланирован на сентябрь. Сбор средств на выпуск экзоскелета для путешественников ведется на Kikstarter, размер взноса составляет 399 долларов (30,3 тысячи рублей).

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Топ комментариев

pepelmetal

Прекрати пропускать приёмы таблеток!

slavaynin

Спорить нет с тобою мочи,мы короче едим в сочи

slavaynin

красить траву скрепная традиция.

Asd10

Схрон копай. Может и выжевешь...)))