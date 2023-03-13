Фастовский рассказал о значении переезда «Сибири» на новую арену

Генеральный менеджер ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский считает, что переезд ХК «Сибирь» на новую ледовую арену не изменит политику команды.

«Это (переезд на новую «Сибирь – Арену») праздник, но это праздник для болельщиков, а не для команды. Команда должна делать свое дело, и задачи надо ставить вне зависимости от того, где играет (Сибирь)», — сказал Фастовский на итоговой пресс-конференции сезона 2022/23.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Возбуждено дело о хищениях при строительстве нового ЛДС в Новосибирске

При этом генеральный менеджер «Сибири» отметил, что хоккейный клуб очень хочет переехать на новую арену и переезд для клуба «шаг вперед».

Новую «Сибирь – Арену» пока не открыли. В конце регулярного сезона ожидалось, что «Сибирь» сыграет плей-офф уже на новой площадке. Но скорому переезду помешали недоработки и недочеты спортивного объекта, которые выявила комиссия КХЛ.

Точной или приблизительной даты открытия нового ЛДС пока нет. Изначально все работы на «Сибирь – Арене» должны были завершиться еще в декабре 2022 года.