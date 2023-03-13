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Сбербанк раскрыл пугающую схему мошенников

Источник:
Sibnet.ru
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Мобильный банк, Сбербанк, Смартфон, приложение, телефон, деньги, карта
Фото: © Sibnet.ru

Мошенники начали активно выманивать деньги у россиян, запугивая их обвинениями в измене Родине, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Начинается все с телефонного звонка от имени «сотрудников ФСБ». Злоумышленники заявляют жертве, что якобы некий нечистоплотный сотрудник банка украл ее персональные данные, а затем перевел от ее имени деньги в пользу украинской армии.

Жертве объясняют, что теперь ей грозит обвинение в государственной измене, предусматривающее до 20 лет тюрьмы. После этого собеседника переключают на «службу безопасности банка» и убеждают переводить собственные деньги на чужие счета.

«В результате жертва не только переводит злоумышленникам собственные средства, но и, находясь в состоянии повышенной тревоги, берет кредиты и также перечисляет эти суммы мошенникам», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Сбербанк призывает не верить таким пугающим звонкам и незамедлительно прекращать любые разговоры с мошенниками. Кроме этого, можно сразу проверить все банковские операции в личном кабинете — так станет ясно, что никаких опасных переводов со счетов не производилось.

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