Сбербанк раскрыл пугающую схему мошенников

Мошенники начали активно выманивать деньги у россиян, запугивая их обвинениями в измене Родине, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Начинается все с телефонного звонка от имени «сотрудников ФСБ». Злоумышленники заявляют жертве, что якобы некий нечистоплотный сотрудник банка украл ее персональные данные, а затем перевел от ее имени деньги в пользу украинской армии.

Жертве объясняют, что теперь ей грозит обвинение в государственной измене, предусматривающее до 20 лет тюрьмы. После этого собеседника переключают на «службу безопасности банка» и убеждают переводить собственные деньги на чужие счета.

«В результате жертва не только переводит злоумышленникам собственные средства, но и, находясь в состоянии повышенной тревоги, берет кредиты и также перечисляет эти суммы мошенникам», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Сбербанк призывает не верить таким пугающим звонкам и незамедлительно прекращать любые разговоры с мошенниками. Кроме этого, можно сразу проверить все банковские операции в личном кабинете — так станет ясно, что никаких опасных переводов со счетов не производилось.