Поколение от 40 до 59 лет оказалось самым сексуально активным

Самое большое количество секс-партнеров было у людей от 40 до 59 лет, таковы результаты социологического опроса, организованного компанией YouGov в Великобритании.

Самые молодые участники опроса — от 18 до 29 лет — сообщили об одном любовнике. Респонденты, которым от 30 до 39 лет, как правило, спали с пятью людьми. У людей старше 60 лет за всю жизнь было в среднем три любовника.

Люди в возрасте от 40 до 59 лет оказались самыми сексуально активными: у них было шесть партнеров. Это наиболее высокий показатель среди всех возрастных групп.

Каждый шестой участник опроса рассказал, что за всю жизнь у него был только один любовник. Среди мужчин к этой категории относятся 13%, а среди женщин — 21%.

У каждого четвертого опрошенного было более десяти любовников. Так утверждают 30% мужчин и 20% женщин.

Согласно ответам, 12% мужчин и 7% женщин оказались девственниками.