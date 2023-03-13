Премьера сериала «Моя мама — шпион» состоится на СТС

Показ 17-серийного комедийного экшена «Моя мама — шпион», в котором домохозяйку с прошлым тайного агента сыграла Ирина Пегова, стартует в понедельник, 13 марта, на канале СТС.

По сюжету, скромная домохозяйка Даша Цветаева (Ирина Пегова) забыла, что когда-то была звездой спецотдела внешней разведки. После активации памяти, стертой двадцать лет назад, к ней возвращаются бойцовские навыки, а вместе с ними и дерзкий характер.

После этого героиню не узнает муж-дантист (Георгий Дронов), властная свекровь (Ирина Розанова) и наглый сосед (Владимир Епифанцев). Кроме перемен в личной жизни, новую Дашу ждут поиски разведчика-предателя в компании брутального коллеги по спецотделу и экс-жениха (Владимир Вдовиченков).

По словам Ирины Пеговой, на съемках главным испытанием для нее стали не многочисленные каскадерские трюки, а языки.

«В одной из серий моя героиня говорит на трех языках. Вот это было сложно — выучить все эти фразы на немецком, французском, японском. В другой сцене надо было говорить еще и по-корейски», — цитирует пресс-служба СТС актрису.