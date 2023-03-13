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СМИ узнали о растущих противоречиях между США и Украиной

Источник:
Politico
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Фото: Office of the President of the United States

Между властями США и Украины растет количество разногласий по поводу вооруженного конфликта с Россией, пишет Politico со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Представители Белого дома обеспокоены позицией Украины относительно удержания Бахмута. По их мнению, украинские силы теряют в боях за этот город слишком много людей и боеприпасов. Это может помешать Украине провести запланированное на весну контрнаступление, считают источники издания.

После появления в СМИ информации о причастности «проукраинской» группировки к подрыву газопроводов «Северного потока» Вашингтон дал Киеву понять, что не приемлет «определенные акты насилия» за пределами Украины, отметили в Белом доме.

Еще одной причиной для разногласий решимость Украины атаковать Крым. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Киев, что атака на Крым — «красная линия» для президента России Владимира Путина и она может привести к резкому росту эскалации.

Вашингтон также разочарован тем, что президент Украины Владимир Зеленский не проявляет «должной благодарности» за поставки вооружений, рассказали собеседники издания.

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Топ комментариев

pepelmetal

Прекрати пропускать приёмы таблеток!

slavaynin

Спорить нет с тобою мочи,мы короче едим в сочи

slavaynin

красить траву скрепная традиция.

Asd10

Схрон копай. Может и выжевешь...)))