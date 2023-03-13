Комедийный сериал «Кафе "Куба"» покажут на ТНТ

Премьера нового 21-серийного комедийного проекта «Кафе "Куба"» от создателей «Реальных пацанов» и «Ольги» состоится в понедельник, 13 марта, на канале ТНТ.

Действия сериала разворачиваются в 2003 году в небольшом провинциальном городке, стоящем на федеральной трассе.

Главная героиня Тамара (Марина Федункив) управляет кафе «Куба», которое они открыли вместе с мужем Борисом еще в 90-е. После развода Тамара воспитывала сына и тянула бизнес, решая вопросы с бандитами и рэкетирами, уже в одиночку. В нулевые ее кафе стало точкой притяжения для всех местных жителей, обязательным пунктом остановки для дальнобойщиков и дорожных романтиков.

Однажды на пороге «Кубы» появляется Наталья (Мария Смольникова), вторая жена Бориса, с известием о его смерти и намерением претендовать на долю в кафе. Тамара в штыки принимает бывшую разлучницу. Так начинается противостояние двух ярких и непохожих героинь на фоне эпохи нулевых.

В сериале также снялись Григорий Чабан, Глеб Бочков, Кузьма Котрелев, Екатерина Шумакова, Евгений Сахаров, Михаил Бочаров, Александр Медведев, Илья Белов, Юрий Сисков.

Премьера комедийного проекта «Кафе "Куба"» —состоится 13 марта в 20.00 на телеканале ТНТ.