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Си Цзиньпин заявил о великом возрождении китайской нации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: China News Service / CC BY 3.0

Возрождение китайской нации уже началось, это исторический процесс, который невозможно остановить, заявил лидер КНР Си Цзиньпин.

«Китайская нация совершила огромный скачок от того, чтобы встать и обогатиться, к тому, чтобы укрепиться. Великое возрождение китайской нации стало необратимым историческим процессом», — высказался Си Цзиньпин на церемонии закрытия первой сессии ВСНП 14-го созыва.

По его словам, после своего образования Компартия Китая тесно сплотила и повела за собой представителей всех народностей и этнических групп.

«После ста лет борьбы народное унижение было смыто, китайский народ стал хозяином своей судьбы», — подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин 10 марта единогласным решением депутатов Всекитайского собрания народных представителей был переизбран на пост председателя Китайской Народной Республики. Он стал первым в истории Китая председателем, кто будет занимать эту должность третий срок.

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Политика #Мир
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