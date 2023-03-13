Выбран лучший фильм премии «Оскар»

Фото: © кадр из фильма «Все везде и сразу»

Фильм «Все везде и сразу» взял главную награду на премии «Оскар», всего картина получила семь статуэток в разных номинациях.

95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоялась 12 марта. Она прошла в офлайн-формате в лос-анджелесском кинотеатре Dolby.

Фильм «Все везде и сразу» — американская фантастическая комедия. Картина рассказывает о женщине Эвелин, которая может скакать по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий самой себя.

Кроме «Оскара» за лучший фильм, «Все везде и сразу» взял статуэтки в номинациях за лучший монтаж, лучший оригинальный сценарий, лучшую актрису второго плана (Джейми Ли Кертис), лучшего актера второго плана (Ке Хюи Куан), лучшего режиссера (Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт) и лучшую актрису (Мишель Йео).