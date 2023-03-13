Минпромторг РФ расширил перечень продукции для поставок в страну по параллельному импорту, в него вошли товары IKEA, Hasbro и Mattel и другие.

«Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren)», сообщил «Известиям» представитель пресс-службы Минпромторга.

Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например, Hasbro, Logitech, Nintendo, и товары IKEA.

Изменения дополняют список товаров, разрешенных для параллельного импорта, а также исключают часть марок, которые возобновили поставки в РФ. Стимулируются те ниши рынка, на которые производителям из России потребуется больше времени для обеспечения потребностей предприятий и потребителей.

По данным газеты, Минпромторг собирается обновить подход к формированию перечня товаров для параллельного импорта. В ведомстве подтвердили изданию, что доделывают механизм в части перехода от включения в перечень брендов до включения правообладателей. По данным министерства, это упростит административные процедуры.