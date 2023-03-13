НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Товары IKEA и Nintendo ввезут в Россию по параллельному импорту

Источник:
Sibnet.ru
282 0
Икея
Фото: © Sibnet.ru

Минпромторг РФ расширил перечень продукции для поставок в страну по параллельному импорту, в него вошли товары IKEA, Hasbro и Mattel и другие.

«Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren)», сообщил «Известиям» представитель пресс-службы Минпромторга.

Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например, Hasbro, Logitech, Nintendo, и товары IKEA.

Изменения дополняют список товаров, разрешенных для параллельного импорта, а также исключают часть марок, которые возобновили поставки в РФ. Стимулируются те ниши рынка, на которые производителям из России потребуется больше времени для обеспечения потребностей предприятий и потребителей.

По данным газеты, Минпромторг собирается обновить подход к формированию перечня товаров для параллельного импорта. В ведомстве подтвердили изданию, что доделывают механизм в части перехода от включения в перечень брендов до включения правообладателей. По данным министерства, это упростит административные процедуры.

Еще по теме
Сбербанк увеличил лимит по покупкам с карт без PIN‑кода
Чаты с продавцом Wildberries. Как начать?
Wildberries запустил чаты с продавцами
Турция остановила транзит санкционных товаров в Россию
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Минобороны успокоило испугавшихся «второй волны» мобилизации
Ученые нашли источник таинственной темной материи во Вселенной
Запад признал масштабные потери ВСУ
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

slavaynin

Спорить нет с тобою мочи,мы короче едим в сочи

pepelmetal

Прекрати пропускать приёмы таблеток!

Asd10

Леопарды едут в Сочи,Мы их там и перемочим!Данилона мы спасемВместе с лечащим врачем.)))

DRAGONWAY

Как насчет,назвать Украину-Окраиной?)