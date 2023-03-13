Любимицу Киркорова Пиковую Даму заставили снять маску

Пикавая Дама была вынуждена снять маску. Большинство членов жюри проголосовали за ее разоблачение.

В номинацию шоу «Маска» попали Феникс, Пиковая Дама и Скунс. Последнего спали зрители. Все судьи, кроме Филиппа Киркорова, решили разоблачить Пиковую Даму.

«Она ни разу не вышла из образа холодной королевы, хотя это отдаляло ее от зрителей и постоянно она попадала в номинации. Я ни за что на свете не отдам свою любимицу на растерзание», — сказал поп-король.

Прежде чем Пиковая Дама сняла маску, судьи предположили, кто за ней скрывается. Все, кроме Алексея Воробьева, решили, что это певица Жасмин и оказались правы.

«Три сезона ты меня ждал и сразу не узнал свою королеву. Спасибо, мои любимые фрейлины Лерочка и Региночка. Обожаю вас, спасибо за поддержку, вы меня веселили. Хотя я была в маске и этого не было видно, но я реально смеялась так, что у меня болел живот. А вы, мои благородные рыцари, спасибо вам за добро, за тепло — каждое ваше слово было прямо в сердце. Ну и конечно же, мой король, мой Филипп, спасибо», — сказала Жасмин.