Запад расстроили возможности российских ракет «Кинжал»

Применение Россией на Украине гиперзвуковых ракет «Кинжал» показало уязвимость Соединенных Штатов, поскольку они не перехватываются современными системами ПРО, пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Демонстрация «Кинжала» в боевых условиях «усиливает давление на Вашингтон, поскольку гонка гиперзвуковых вооружений накаляется, и Вашингтону предстоит наверстать упущенное».

Так, бывший заместитель министра обороны США Майкл Гриффин, который курировал сферу военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, считает, что в Соединенных Штатах появится оборонительный потенциал против гиперзвуковых ракет не ранее середины 2020-х годов.

По словам научного сотрудника лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Сидхарта Каушала, «большинство крупных стран рассматривает [гиперзвуковые ракеты] как приоритетную категорию вооружений».