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Запад расстроили возможности российских ракет «Кинжал»

Источник:
The Washington Post
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Применение Россией на Украине гиперзвуковых ракет «Кинжал» показало уязвимость Соединенных Штатов, поскольку они не перехватываются современными системами ПРО, пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Демонстрация «Кинжала» в боевых условиях «усиливает давление на Вашингтон, поскольку гонка гиперзвуковых вооружений накаляется, и Вашингтону предстоит наверстать упущенное».

Так, бывший заместитель министра обороны США Майкл Гриффин, который курировал сферу военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, считает, что в Соединенных Штатах появится оборонительный потенциал против гиперзвуковых ракет не ранее середины 2020-х годов.

По словам научного сотрудника лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Сидхарта Каушала, «большинство крупных стран рассматривает [гиперзвуковые ракеты] как приоритетную категорию вооружений».

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