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Манифестанты в Кишиневе выдвинули ультиматум

Источник:
РИА Новости
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Фото: Steffen Prößdorf / CC BY-SA 4.0

Массовая акция прошла в молдавской столице против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства.

«Мы требуем, чтобы власти оплатили все счета за газ, электроэнергию и тепло для всех граждан страны за три зимних месяца. Это наше ультимативное требование. Даем правительству 24 часа на реализацию наших требований», — приводит заявила вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер.

Протестующие приняли решение передать текст резолюции исполнительной власти. Колонна двинулась к дому правительства, но снова была остановлена полицейскими.

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.

Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии «Действие и солидарность» удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

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