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Шоу «Новые звезды в Африке» началось с интриг

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Первый выпуск шоу «Новые звезды в Африке» показали в воскресенье на ТНТ, участники сразу разделились на два лагеря.

В числе первых испытывать себя на африканском континенте приехали актеры Виталий Гогунский, Эвелина Бледанс, Игорь Ознобихин, Наталия Медведева и Тимофей Зайцев, блогеры Мария Погребняк и Алина Акилова, спортсмены Торнике Квитатиани и Денис Лебедев, а также комик Иван Пышненко.

Если в прошлых проектах участники пытались играть честно, то в этот раз звезды сразу начали искать соратников и собирать коалиции. Одна коалиция собралась вокруг блогера Марии Погребняк, а вторая вокруг актрисы Эвелины Бледанс. Обе заявили, что хотят выиграть любой ценой. Приз этого шоу — 5 миллионов рублей.

Они подговорили участников, чтобы те проголосовали за нужных людей. Первыми жертвами интриг на голосовании стали актеры Виталий Гогунский и Тимофей Зайцев. Мужчины отправились на испытание на вылет.

Подвешенным вверх ногами участникам надо было ртом сортировать тараканов и личинок по разным коробкам. Лучше справился с задачей Зайцев, чем порадовал Погребняк. 

Гогунский первым покинул шоу «Новые звезды в Африке». В финале выпуска Погребняк и Бледанс договорилиcь не голосовать против друг друга и играть дальше.

Культгид
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