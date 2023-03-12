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Найден политик с самой дурацкой прической

Источник:
Sibnet.ru
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Эстонский депутат от партии EKRE Рейн Эплер
Эстонский депутат от партии EKRE Рейн Эплер
Фото: © соцсети

Эстонский депутат Рейн Эплер получил звание «политика с самой ужасной прической», обогнав экс-президента США Дональда Трампа и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Эплер явно не мог решить, какую стрижку он хочет, поэтому попросил их все. Он выглядит так, будто носит шлем, готовый к бою, или, возможно, поскольку Эплер и его группа являются крайне правыми, его парикмахер — беженец мстящий», — приводят «Известия» слов автора рейтинга — обозревателя Politico Полом Дэллисоном.

В июле прошлого года пользователи социальной сети Twitter высмеяли новую прическу премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В комментариях они сравнили политика с героем Джима Керри из кинокартины «Тупой и еще тупее».

Ранее, в июле 2020 года, издание Daily Mail обратило внимание общественности на то, что Трамп перестал красить волосы во время пандемии коронавируса и теперь появляется на публике с седой головой.

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