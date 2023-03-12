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Путин посетит один из регионов России

Источник:
«Россия-1»
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Прилет президента РФ Владимира Путина
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит с рабочей поездкой один из российских регионов, сообщили в воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Также, по данным программы, у российского лидера запланированы международные контакты. Помимо этого, глава государства примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выступит на коллегии Генпрокуратуры.

Как рассказали в программе, у Путина также могут пройти мероприятия по случаю 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, которая будет отмечаться 18 марта.

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Политика #Россия
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