Путин посетит один из регионов России

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит с рабочей поездкой один из российских регионов, сообщили в воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Также, по данным программы, у российского лидера запланированы международные контакты. Помимо этого, глава государства примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выступит на коллегии Генпрокуратуры.

Как рассказали в программе, у Путина также могут пройти мероприятия по случаю 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, которая будет отмечаться 18 марта.