Бойцы «Вагнера» захватили выгодные позиции в Артемовске

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» занимают позиции в промзоне Артемовска и создают плацдарм для дальнейшего продвижения, сообщил в подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Штурмовые группы заняли на территории Артемовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции. Они позволяют вести контроль над перемещением противника, а также создают хороший плацдарм для дальнейшего продвижения наших войск», — написал Марочко в своем телеграм-канале.

По его словам, украинское командование пытается предотвратить полное окружение Артемовска и перебрасывает туда все новые подразделения, наращивая группировку к северо-западу и юго-западу от города.

Артемовск расположен к северу от Донецка. Это важный оборонительный узел украинской армии. ЧВК «Вагнер» несколько месяцев ведет тяжелые бои за город. Российским силам удалось охватить его с юга и севера. По сути, город попал в оперативное окружение.

По информации СМИ, Пентагон посоветовал оставить Артемовск, чтобы защищающие его украинские силы не попали в котел. Киев решил нанести контрудар и разблокировать город.