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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Бойцы «Вагнера» захватили выгодные позиции в Артемовске

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России
Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» занимают позиции в промзоне Артемовска и создают плацдарм для дальнейшего продвижения, сообщил в подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Штурмовые группы заняли на территории Артемовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции. Они позволяют вести контроль над перемещением противника, а также создают хороший плацдарм для дальнейшего продвижения наших войск», — написал Марочко в своем телеграм-канале.

По его словам, украинское командование пытается предотвратить полное окружение Артемовска и перебрасывает туда все новые подразделения, наращивая группировку к северо-западу и юго-западу от города.

Артемовск расположен к северу от Донецка. Это важный оборонительный узел украинской армии. ЧВК «Вагнер» несколько месяцев ведет тяжелые бои за город. Российским силам удалось охватить его с юга и севера. По сути, город попал в оперативное окружение.

По информации СМИ, Пентагон посоветовал оставить Артемовск, чтобы защищающие его украинские силы не попали в котел. Киев решил нанести контрудар и разблокировать город.

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mosquito__2010

Гибнут хохолики за западные бусы. Причём совершенно бестолку и ведь хрен вразумишь. Дурака учить что...

mosquito__2010

Ну клиника она как бы и на Украине клиника. Хотя про Украину точнее сказать это клинка в квадрате. У...

Plaguer

Тогда бывш. Укра превратится в подмосковье.Ход колеса геньтьбы неумолим.

nicollaich

В помощь Байдену ещё один клоун.