Западные истребители вряд ли будут поставлены Киеву в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецким СМИ.

«Я не ожидаю, что истребители будут поставлены в ближайшее время, так как это очень сложная задача с логистической и технической точек зрения. Поэтому мы обращаем внимание на то, что обучение украинских пилотов должно начинаться уже сейчас. Когда будет принято решение о предоставлении самолетов, нам не нужно будет тратить многие месяцы на это», — цитирует ТАСС Кулебу.

Во второй половине февраля Кулеба заявлял, что Киев пока не имеет обещаний ни от одной страны на поставку истребителей.

В правительстве ФРГ ранее указывали, что не рассматривают вопрос поставок Украине боевых самолетов.