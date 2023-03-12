Министром национальной обороны Китая стал генерал Ли Шанфу, который в 2018 году попал из-за России под так называемые вторичные санкции США.
По итогам XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в октябре 2022 года 65-летний Ли Шанфу был включен в состав Военного совета Центрального комитета КПК. В ходе нынешней сессии он вошел в обновленный состав высшего государственного военного органа страны - Центрального военного совета КНР.
Ли Шанфу попал под американские санкции осенью 2018 года. Он тогда возглавлял Департамент развития китайской армии. Поводом стала покупка у России истребителей Су-35 и комплексов С-400. Соединенные Штаты впервые ввели вторичные санкции против иностранцев за сделки с Москвой.
Назначение Ли Шанфу может осложнить американо-китайские отношения, которые уже обострились из-за сбитого китайского воздушного шара-шпиона в прошлом месяце и напряженности из-за Тайваня, приводит РБК мнение экспертов.
mosquito__2010Гибнут хохолики за западные бусы. Причём совершенно бестолку и ведь хрен вразумишь. Дурака учить что...
mosquito__2010Ну клиника она как бы и на Украине клиника. Хотя про Украину точнее сказать это клинка в квадрате. У...
PlaguerТогда бывш. Укра превратится в подмосковье.Ход колеса геньтьбы неумолим.
nicollaichВ помощь Байдену ещё один клоун.