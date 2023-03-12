Министром национальной обороны Китая стал генерал Ли Шанфу, который в 2018 году попал из-за России под так называемые вторичные санкции США.

По итогам XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в октябре 2022 года 65-летний Ли Шанфу был включен в состав Военного совета Центрального комитета КПК. В ходе нынешней сессии он вошел в обновленный состав высшего государственного военного органа страны - Центрального военного совета КНР.

Ли Шанфу попал под американские санкции осенью 2018 года. Он тогда возглавлял Департамент развития китайской армии. Поводом стала покупка у России истребителей Су-35 и комплексов С-400. Соединенные Штаты впервые ввели вторичные санкции против иностранцев за сделки с Москвой.

Назначение Ли Шанфу может осложнить американо-китайские отношения, которые уже обострились из-за сбитого китайского воздушного шара-шпиона в прошлом месяце и напряженности из-за Тайваня, приводит РБК мнение экспертов.