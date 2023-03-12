Более 15 машин столкнулись на трассе

Более 15 машин столкнулись на федеральной трассе Р-228 в Хвалынском районе Саратовской области, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

«В 07.44 (06.44 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Хвалынском районе на 93-м км трассы Р-228 произошло массовое ДТП с участием более 15 машин», — написал Юрин в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали восемь человек. Спасатели совместно с медиками скорой помощи оказывают медицинскую помощь пострадавшим. Проезд по федеральной трассе затруднен, уточнил Юрин.

На трассе Р-228 на участке с 86-го по 113-й километр перекрыто движение всех транспортных средств из-за сильного тумана и ДТП, сообщили в региональном управлении ГИБДД.