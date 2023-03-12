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Crew Dragon с миссией Crew‑5 успешно приводнился

Источник:
ТАСС
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Фото: NASA Johnson Space Center / SpaceX

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5 приводнился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида.

Crew Dragon сел на воду в 21.02 по времени восточного побережья США (05.02 мск 12 марта). На борту корабля на землю вернулась россиянка Анна Кикина, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката, приводит ТАСС сообщение НАТО.

Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 стартовал к МКС с космодрома в космическом центре Кеннеди (штат Флорида) 5 октября. На следующий день он в автоматическом режиме совершил стыковку с орбитальной станцией.

Экипаж миссии Crew-5 пробыл на орбите более пяти месяцев. Crew Dragon 11 марта отстыковался от Международной космической станции. Первоначально отстыковка должна была состояться 9 марта, однако дважды переносилась из-за погодных условий в месте приводнения.

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