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Пьяный мэр забайкальского Сретенска напал на полицейских с топором

Источник:
Sibnet.ru
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топор
Фото: © Sibnet.ru

Полицейские остановили машину, за рулем которой сидел пьяный глава городского поселения «Сретенское», он попытался отбиться топором, но не вышло, сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

По версии следствия, 10 марта в Сретенске два сотрудника полиции остановили автомобиль, за рулем которого сидела пьяный мужчина. Глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив у него топор из рук.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы городского поселения «Сретенское». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Максимальная санкция по статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Сретенск основан в 1689 году русскими землепроходцами как зимовье, ставшее затем острогом, а позже городом. По данным на 2021 год, в нем проживало 6,1 тысячи жителей.

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