Внезапно разорился один из крупнейших банков США

Один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank обанкротился, соответствующие уведомление опубликовано на сайте департамента финансовой защиты штата Калифорния.

Разорение стало экстремально быстрым — на это ушло менее двух суток. В четверг Silicon Valley объявил, что совершил неудачную операцию с ценными бумагами и для компенсации потерь дополнительно выпустит акций на 2,25 миллиарда долларов.

Консалтинговые агентства рекомендовали вкладчикам снимать свои средства со счетов банка, что вызвало резкое сокращение ликвидности. В пятницу утром отток капитала настолько ускорился, что регулятор был вынужден объявить о банкротстве финансового учреждения.

Это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года, отмечает телеканал CNN. В настоящее время Silicon Valley находится под управлением Федеральной комиссии по страхованию вкладов.

Аналитики уже отметили, что такое крупное банкротство вызывает ассоциации с кризисом 2008 года. Тогда цепная реакция в глобальной финансовой системе фактически вызвала мировой кризис.