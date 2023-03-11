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Объявлены победители антипремии «Золотая малина»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Par Lance / CC BY-SA 2.0

Лауреатов премии «Золотая малина» за самые сомнительные достижения в кино назвали в США. Организаторы признали худшим фильмом «Блондинку» о жизни актрисы и певицы Мэрилин Монро.

Картина с Аной де Армас также победила в номинации «Худший сценарий». При этом «Блондинка» получила максимальное количество номинаций антипремии — сразу восемь.

Еще две статуэтки «Золотой малины» достались фильму «Элвис» — их получил Том Хэнкс в номинациях «худший актер второго плана» и «худший актерский дуэт».

Джаред Лето получил антипремию как худший актер за свою роль в «Морбиусе». Коллега Лето по съемочной площадке Адриа Архона получила «Золотую малину», став худшей актрисой второго плана.

В категории «Худший сиквел, ремейк или пародия» «Золотую малину» получила лента «Пиноккио» Роберта Земекиса. Худшим режиссером стал Колсон Бэйкер (музыкант Machine Gun Kelly) за фильм «Доброго траура».

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