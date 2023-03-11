Экспериментальный ноутбук проработает два года от одной зарядки

Энтузиаст разработал портативный компьютер PotatoP, способный проработать от одной зарядки до двух лет.

Серийная модель не устраивала мужчину, так как постоянно разряжалась. Тогда он решил создать собственный ноутбук с удобной клавиатурой, хорошим экраном и низким энергопотреблением, пишет портал Tom's Hardware.

Стоит учитывать, что разработчику не требовался мощный компьютер, поэтому он решил собрать его на платформе SparkFun RedBoard Artemis ATP с чипом Ambiq Apollo3 и процессором Arm Cortex-M4F с тактовой частотой до 96 МГц.

PotatoP оснащен оперативной памятью на 384 Кбайт и накопителем емкостью 1 Мбайт. Он также получил широкий набор интерфейсов и портов для подключения внешней периферии.

В качестве экрана был использован монохромный Sharp Memory in Pixel диагональю 4,4 дюйма и разрешением 320x240 пикселей, в качестве клавиатуры была выбрана модель Happy Hacking Keyboard Lite 2.

Аккумулятор емкостью 12 тысяч мАч позволяет такому ноутбуку сохранять работоспособность на протяжении примерно двух лет без подзарядки. Для повышения автономности устройство также получило компактную солнечную панель.