Медведев предложил переименовать Украину

России есть чем ответить на обсуждаемую в Киеве идею переименовать ее в «Московию», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Украине тоже можно предложить новое название, самый подходящий и точный вариант — Schweinisch Bandera-Reich (Свинский бандеро-рейх), написал Медведев в своем телеграм-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю проработать с привлечением ученых возможность переименования России в «Московию».

Зеленский попросил изучить, насколько возможно переименование России в историко-культурном контексте, а также какие международно-правовые последствия оно может иметь.