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Тамара Глоба предрекла россиянам грандиозные перемены

Источник:
Sibnet.ru
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Астрология
Фото: © Sibnet.ru

Астролог Тамара Глоба предсказала россиянам глобальные перемены в 2023 году. События начнут быстро меняться уже в ближайшие месяцы.

Весной 2023 года многое определится в отношениях России с другими странами, при этом гражданам стоит быть готовыми к любым событиям, отметила Глоба в интервью.

По словам астролога, опасный период не затянется надолго, но россиянам стоит заранее собрать самые важные вещи и документы, а также тревожный чемоданчик.

Кроме этого, в этот период очень важно быть сплоченными, внимательными к близким и родным, по мере сил помогать нуждающимся, подчеркнула Тамара Глоба.

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