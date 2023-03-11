Тамара Глоба предрекла россиянам грандиозные перемены

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Астролог Тамара Глоба предсказала россиянам глобальные перемены в 2023 году. События начнут быстро меняться уже в ближайшие месяцы.
Весной 2023 года многое определится в отношениях России с другими странами, при этом гражданам стоит быть готовыми к любым событиям, отметила Глоба в интервью.
По словам астролога, опасный период не затянется надолго, но россиянам стоит заранее собрать самые важные вещи и документы, а также тревожный чемоданчик.
Кроме этого, в этот период очень важно быть сплоченными, внимательными к близким и родным, по мере сил помогать нуждающимся, подчеркнула Тамара Глоба.
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seNkabb"Для людей с женской грудью" мужики которые пиво пьют?))))
nicollaichДля людей с женской грудью(с)Это шедевр!)