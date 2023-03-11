Минобороны успокоило испугавшихся «второй волны» мобилизации

Никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется, сообщает Национальный центр управления обороны.

Отмечается, что в последнее время возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.

«Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября прошлого года, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее завершении. Всего было призвано около 300 тысяч человек.

При этом указа об окончании мобилизации подписано не было. Минобороны объяснило это тем, что, если указ о частичной мобилизации признают утратившим силу, военные лишатся социальных гарантий и денежных компенсаций.