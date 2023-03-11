НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны успокоило испугавшихся «второй волны» мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
365 2
Берцы, сапоги, призыв
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется, сообщает Национальный центр управления обороны.

Отмечается, что в последнее время возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.

«Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября прошлого года, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее завершении. Всего было призвано около 300 тысяч человек.

При этом указа об окончании мобилизации подписано не было. Минобороны объяснило это тем, что, если указ о частичной мобилизации признают утратившим силу, военные лишатся социальных гарантий и денежных компенсаций.

Еще по теме
Американский разведчик назвал сроки поражения Украины
Киев назвал сроки начала контрнаступления
Украина нарастила группировку войск у Артемовска
Россия нанесла «удар возмездия» по объектам Украины
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Астрофизик представил машину времени
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
СВО, болезни, нищета и бегство: как вымирает Россия
Киев принял решение по Артемовску
Обсуждение (2)
Картина дня
Медведев предложил переименовать Украину
Минобороны успокоило испугавшихся «второй волны» мобилизации
Американский разведчик назвал сроки поражения Украины
Принтеры HP заблокировали использование сторонних картриджей
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Техника расслабления: как заснуть за несколько минут
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Домашний стриптиз: как сделать танец незабываемым
Пять признаков, что это не ваш мужчина
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
54
Венгрия призвала к соглашению о прекращении огня на Украине
45
Пригожин сообщил о появлении новых группировок ВСУ у Артемовска
34
Киев принял решение по Артемовску
32
Украина впервые использовала американскую «умную бомбу»
30
Киев назвал сроки начала контрнаступления