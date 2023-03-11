НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Названы самые популярные направления летнего отдыха

Источник:
Sibnet.ru
156 0
Пляж, купание
Фото: © Sibnet.ru

Крым, Алтай и Сочи оказались наиболее популярными у россиян направлениями для летнего отпуска, следует из опроса сервиса SuperJob.

Так, 21% респондентов планирует провести отпуск в России. Среди направлений наибольшей популярностью пользуются Крым, курорты Краснодарского края, Алтай.

Среди других популярных направлений — Байкал и Петербург. При этом 17% поучаствовавших в опросе намерены провести отпуск дома или на даче. Еще 4% хотят поехать за границу.

К наиболее популярным зарубежным направлениям большинство респондентов отнесло Турцию и Тунис. Всего в опросе поучаствовали 3 тысяч работающих граждан из всех регионов России.

Еще по теме
«Гознак» признал дефицит загранпаспортов нового образца
Кузбасский турист сорвался со страшнейшего перевала Алтая
МИД назвал 11 потенциально безвизовых стран для россиян
Куба запустит платежную систему «Мир»
смотреть все
Жизнь #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Астрофизик представил машину времени
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
СВО, болезни, нищета и бегство: как вымирает Россия
Киев принял решение по Артемовску
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Техника расслабления: как заснуть за несколько минут
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Домашний стриптиз: как сделать танец незабываемым
Пять признаков, что это не ваш мужчина
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Предлагаю для наших чиновников установить обязательное двойное гражданство с республикой Беларусь, как...

seNkabb

"Для людей с женской грудью" мужики которые пиво пьют?))))

nicollaich

Для людей с женской грудью(с)Это шедевр!)

Asd10

Ты наверное мечтал бы видеть страну в виде болота куда отходы сливают, торф из неё черпают, а лягушки...