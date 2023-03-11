Названы самые популярные направления летнего отдыха

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Крым, Алтай и Сочи оказались наиболее популярными у россиян направлениями для летнего отпуска, следует из опроса сервиса SuperJob.
Так, 21% респондентов планирует провести отпуск в России. Среди направлений наибольшей популярностью пользуются Крым, курорты Краснодарского края, Алтай.
Среди других популярных направлений — Байкал и Петербург. При этом 17% поучаствовавших в опросе намерены провести отпуск дома или на даче. Еще 4% хотят поехать за границу.
К наиболее популярным зарубежным направлениям большинство респондентов отнесло Турцию и Тунис. Всего в опросе поучаствовали 3 тысяч работающих граждан из всех регионов России.
Asd10Предлагаю для наших чиновников установить обязательное двойное гражданство с республикой Беларусь, как...
seNkabb"Для людей с женской грудью" мужики которые пиво пьют?))))
nicollaichДля людей с женской грудью(с)Это шедевр!)
Asd10Ты наверное мечтал бы видеть страну в виде болота куда отходы сливают, торф из неё черпают, а лягушки...