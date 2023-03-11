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Зеленский поручил проработать переименование России в «Московию»

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю проработать с привлечением ученых возможность переименования России в «Московию».

Украинский лидер отреагировал на соответствующую петицию, которая набрала на сайте офиса президента Украины необходимое для официального рассмотрения число голосов — более 25 тысяч.

Зеленский попросил изучить, насколько возможно переименование России в историко-культурном контексте, а также какие международно-правовые последствия оно может иметь.

В декабре 2021 года депутаты Львовского областного совета проголосовали за постановление об обращении к Верховной Раде и президенту о переименовании России в «Московию» для «восстановления исторической справедливости».

При этом «Московией» Россию называли в XV–XVI веках только в некоторых западных источниках, в самой России такое название никогда не использовалось.

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Политика #Мир
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