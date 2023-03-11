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Оставленные без присмотра дети сгорели в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Работа экспертов на пожаре
Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области, мать оставила их без присмотра в частном доме, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Возгорание произошло в поселке Пролетарский Ордынского района — вспыхнул двухквартирный дом с печным отоплением. Соседи до прибытия пожарных вынесли из дома детей, однако они уже погибли, задохнувшись продуктами горения.

Жертвами пожара стали девочка 2015 года рождения и ее брат 2019 года рождения. Мать в тот день оставила их дома одних. Отмечается, что сама она часто злоупотребляла алкоголем, а жилье не было оборудовано автономным пожарным извещателем.

В ближайшее время прокуратура проверит условия, в которых проживали и воспитывались дети, даст оценку работе органов пожарного надзора, а также системы социальной профилактики.

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