Оставленные без присмотра дети сгорели в Новосибирской области

Двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области, мать оставила их без присмотра в частном доме, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Возгорание произошло в поселке Пролетарский Ордынского района — вспыхнул двухквартирный дом с печным отоплением. Соседи до прибытия пожарных вынесли из дома детей, однако они уже погибли, задохнувшись продуктами горения.

Жертвами пожара стали девочка 2015 года рождения и ее брат 2019 года рождения. Мать в тот день оставила их дома одних. Отмечается, что сама она часто злоупотребляла алкоголем, а жилье не было оборудовано автономным пожарным извещателем.

В ближайшее время прокуратура проверит условия, в которых проживали и воспитывались дети, даст оценку работе органов пожарного надзора, а также системы социальной профилактики.