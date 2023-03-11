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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Американский разведчик назвал сроки поражения Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Армия Украины
Фото: © пресс-служба Минобороны Украины

Украина в ближайшие месяцы полностью израсходует боеприпасы, что приведет ее к окончательному поражению, спрогнозировал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Запад ничего не может сделать с нехваткой боеприпасов, как бы ни пытались. Этим летом у Украины кончатся боеприпасы — когда это произойдет, все будет кончено», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По оценке западных экспертов, для активных боевых действий артиллерии ВСУ ежесуточно требуется порядка 400 тысяч снарядов. При этом собственного производства боеприпасов Украина в настоящее время не имеет.

Сейчас основной подвоз боеприпасов для украинских военных осуществляется с баз НАТО в Польше и Румынии. При этом туда они доставляются в основном из США авиарейсами.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Asd10

Предлагаю для наших чиновников установить обязательное двойное гражданство с республикой Беларусь, как...

RenegaTT

Да они всю дорогу одним задом на 2х стульях усидеть пытаются... Те еще дьяволы

nicollaich

Для людей с женской грудью(с)Это шедевр!)

seNkabb

"Для людей с женской грудью" мужики которые пиво пьют?))))