Украина в ближайшие месяцы полностью израсходует боеприпасы, что приведет ее к окончательному поражению, спрогнозировал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Запад ничего не может сделать с нехваткой боеприпасов, как бы ни пытались. Этим летом у Украины кончатся боеприпасы — когда это произойдет, все будет кончено», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По оценке западных экспертов, для активных боевых действий артиллерии ВСУ ежесуточно требуется порядка 400 тысяч снарядов. При этом собственного производства боеприпасов Украина в настоящее время не имеет.

Сейчас основной подвоз боеприпасов для украинских военных осуществляется с баз НАТО в Польше и Румынии. При этом туда они доставляются в основном из США авиарейсами.