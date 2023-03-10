«Авангард» первым вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина на Востоке

Фото: © телеграм-канал ХК «Аванград»
Омский «Авангард» обыграл «Сибирь» в пятой игре серии 1/8 плей-офф и прошел в четвертьфинал Кубка Гагарина.
Омские ястребы вели в серии 3:1. Пятый матч с «Сибирью»
команда проводила на домашней площадке, новой «G-Drive-арене». Соперники завершили игру в основное время со счетом
3:3.
В овертайме на второй минуте шайбу в ворота «Сибири»
забросил Михал Чайковски и вывел «Авангард» в полуфинал Восточной конференции и
в 1/4 финала Кубка Гагарина. Омичи стали первой командой Востока, кто так
быстро завершил первый тур.
Пока неизвестно, с кем Омские ястребы сыграют во втором туре
плей-офф. В Западной конференции первым в четвертьфинал прошел ярославский «Локомотив».