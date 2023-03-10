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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина впервые использовала американскую «умную бомбу»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Navy

ВСУ впервые использовали под Артемовском американскую «умную бомбу» JDAM, передает украинское издание «Страна.ua».

Из опубликованных изданием кадров применения бомбы виден мощный взрыв в районе жилой застройки. Уточняется, что оружие использовали в районе населенного пункта Курдюмовка, которое контролируется российской армией.

JDAM — специальный комплекс, который позволяет переоборудовать неуправляемые авиабомбы во всепогодные корректируемые боеприпасы. Наводка снарядов осуществляется на основе технологии GPS.

Украинские военные получили усовершенствованные комплекты JDAM-ER в начале марта. Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер уточнил, что общее количество умных бомб, имеющихся у Украины, ограничено.

Тема: Военная операция на Украине
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