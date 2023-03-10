Земле угрожает падение опасного астероида

Существует вероятность, что астероид 2023 DW столкнется с Землей в 2046 году, сообщает Управление по координации планетарной обороны NASA.

«Мы следим за новым астероидом под названием 2023 DW, есть очень небольшой риск столкновения с Землей в 2046 году», — говорится в сообщении.

2023 DW был открыт 26 февраля этого года. Диаметр астероида составляет около 50 метров. Он занял первое место в списке космических объектов, которые потенциально могут оказать влияние на Землю.

При этом вероятность падения оценивается как 1 к 607. Эксперты отмечают, что требуется дополнительный сбор данных, чтобы уменьшить погрешность и адекватно предсказать орбиту астероида на годы вперед.