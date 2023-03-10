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«Гознак» признал дефицит загранпаспортов нового образца

Источник:
РИА Новости
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Биометрический загранпаспорт РФ
Фото: © Sibnet.ru

«Гознак» продолжает выпуск загранпаспортов нового образца только по полученным ранее заявкам, говорить о восстановлении их производства в обычном режиме пока преждевременно, сообщает пресс-служба предприятия.

«Говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно. О возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России», — говорится в сообщении.

В конце января россияне стали получать предупреждения от портала «Госуслуг» о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам. Прием заявлений на биометрические загранпаспорта был приостановлен со 2 февраля.

В настоящее время компания «Микрон», производитель микросхем для таких паспортов, осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы, чтобы восстановить ритмичность поставок соответствующих чипов.

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