«Гознак» признал дефицит загранпаспортов нового образца

«Гознак» продолжает выпуск загранпаспортов нового образца только по полученным ранее заявкам, говорить о восстановлении их производства в обычном режиме пока преждевременно, сообщает пресс-служба предприятия.
«Говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно. О возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России», — говорится в сообщении.
В конце января россияне стали получать предупреждения от портала «Госуслуг» о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам. Прием заявлений на биометрические загранпаспорта был приостановлен со 2 февраля.
В настоящее время компания «Микрон», производитель микросхем для таких паспортов, осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы, чтобы восстановить ритмичность поставок соответствующих чипов.
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