Киев назвал сроки начала контрнаступления

Контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется через два месяца, сообщил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, ВСУ нуждаются в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, передает итальянская газета La Stampa. Подоляк при этом отметил, что Киев не спешит и рассчитывает к маю реорганизовать вооруженные силы.

Западные аналитики ранее констатировали, что Украина потеряли несколько наиболее боеспособных подразделений при обороне города Артемовска. При этом украинские военные регулярно жалуются на дефицит боеприпасов и материальных средств.

По оценке экспертов, большие потери живой силы подрывают возможности Киева к контрнаступлению, однако президент Владимир Зеленский отказывается отводить части из Артемовска.