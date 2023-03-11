Комики расскажут о проблемах 30‑летних в «Женском стендапе»

Девушки-комики выступят с животрепещущими историями в новом
выпуске проекта «Женский стендап», среди героев шоу Маргарита Родина, Инга
Стоколяс, Зоя Яровицына, Варвара Щербакова, Саша Муратова и Мария Маркова.
В новом выпуске первой на сцену выйдет Маргарита Родина она поделится с публикой всеми болями мамы
первоклассника, а также расскажет, почему ей трудно принять свой возраст.
Сибирячка Зоя Яровицына перечислит достоинства, а не недостатки
своего мужа. А во второй части монолога девушка пожалуется на сложности со
здоровьем, с которыми все сталкиваются после 30 лет.
Варвара Щербакова объяснит, почему с возрастом сложнее
строить отношения. А Саша Муратова тоже поделится проблемами возраста, особенно,
когда приходится фотографироваться на документы.
Мария Маркова под занавес расскажет о том, какие опасности
подстерегают на массаже, а также о психологической травме, полученной после
посещения новогодней елки.
Новый выпуск шоу Женский стендап» покажут 11 марта в 23.00 на телеканале ТНТ.