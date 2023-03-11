Комики расскажут о проблемах 30‑летних в «Женском стендапе»

Девушки-комики выступят с животрепещущими историями в новом выпуске проекта «Женский стендап», среди героев шоу Маргарита Родина, Инга Стоколяс, Зоя Яровицына, Варвара Щербакова, Саша Муратова и Мария Маркова.

В новом выпуске первой на сцену выйдет Маргарита Родина она поделится с публикой всеми болями мамы первоклассника, а также расскажет, почему ей трудно принять свой возраст.

Сибирячка Зоя Яровицына перечислит достоинства, а не недостатки своего мужа. А во второй части монолога девушка пожалуется на сложности со здоровьем, с которыми все сталкиваются после 30 лет.

Варвара Щербакова объяснит, почему с возрастом сложнее строить отношения. А Саша Муратова тоже поделится проблемами возраста, особенно, когда приходится фотографироваться на документы.

Мария Маркова под занавес расскажет о том, какие опасности подстерегают на массаже, а также о психологической травме, полученной после посещения новогодней елки.

Новый выпуск шоу Женский стендап» покажут 11 марта в 23.00 на телеканале ТНТ.