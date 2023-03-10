Лавров заявил о «майдане» в Грузии

События в Грузии очень напоминают киевский «майдан», речь уже пошла о смене власти, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Очень похоже на киевский "майдан". Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Глава МИД России назвал лицемерными высказывания Борреля по ситуации в Грузии. Лавров также указал на «принципиально разное» отношение Запада к протестам оппозиции в Грузии и Молдавии.

По убеждению Лаврова, события в Грузии «оркеструются» извне, их подталкивает желание создать раздражитель у границ России.