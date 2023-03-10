НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров заявил о «майдане» в Грузии

Источник:
ТАСС
547 0
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

События в Грузии очень напоминают киевский «майдан», речь уже пошла о смене власти, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Очень похоже на киевский "майдан". Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Глава МИД России назвал лицемерными высказывания Борреля по ситуации в Грузии. Лавров также указал на «принципиально разное» отношение Запада к протестам оппозиции в Грузии и Молдавии.

По убеждению Лаврова, события в Грузии «оркеструются» извне, их подталкивает желание создать раздражитель у границ России.

Еще по теме
Лукашенко ввел смертную казнь для чиновников за госизмену
Си Цзиньпина переизбрали на третий срок
Настоящий детектив: кто взорвал «Северные потоки»
Британия и Франция ради сигнала России «зароют топор войны»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Астрофизик представил машину времени
СВО, болезни, нищета и бегство: как вымирает Россия
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Российским пользователям Steam вернули популярные игры
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Техника расслабления: как заснуть за несколько минут
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Домашний стриптиз: как сделать танец незабываемым
Пять признаков, что это не ваш мужчина
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
54
Венгрия призвала к соглашению о прекращении огня на Украине
50
ВСУ под Артемовском потеряли лучшие подразделения
45
Пригожин сообщил о появлении новых группировок ВСУ у Артемовска
34
Медведев пообещал уничтожить танковый завод Германии на Украине
34
Киев принял решение по Артемовску